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Новосибирский гимнаст Стретович, потерявший сына, обратился к аудитории

Спортсмен поделился, что вместе с супругой обратится к психологу.

Источник: Соцсети

Серебряный призер олимпийских игр гимнаст Иван Стретович обратился к аудитории после семейной трагедии. Ранее сообщалось, что спортсмен потерял новорожденного сына, а его супруга чуть не умерла при родах. Девушка попала в реанимацию, врачи смогли ее спасти.

— Нашу боль не сможет испытать никто. Только те семьи, которые прошли через такую же, — написал гимнаст в соцсетях.

Он поблагодарил всех, кто поддерживает его и его супругу. Спортсмен добавил, что они будут пробовать жить дальше. Пока же им очень тяжело…

— В среду мы идем к психологу, — рассказал новосибирский гимнаст.

Произошла трагедия 20 мая. По словам спортсмена, в роковой день погиб не только его сын. Иван Стретович рассказывал, что утром из жизни ушла его бабушка.

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