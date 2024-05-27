Новосибирский гимнаст Стретович, потерявший сына, обратился к аудитории

Серебряный призер олимпийских игр гимнаст Иван Стретович обратился к аудитории после семейной трагедии. Ранее сообщалось, что спортсмен потерял новорожденного сына, а его супруга чуть не умерла при родах. Девушка попала в реанимацию, врачи смогли ее спасти.
— Нашу боль не сможет испытать никто. Только те семьи, которые прошли через такую же, — написал гимнаст в соцсетях.
Он поблагодарил всех, кто поддерживает его и его супругу. Спортсмен добавил, что они будут пробовать жить дальше. Пока же им очень тяжело…
— В среду мы идем к психологу, — рассказал новосибирский гимнаст.
Произошла трагедия 20 мая. По словам спортсмена, в роковой день погиб не только его сын. Иван Стретович рассказывал, что утром из жизни ушла его бабушка.