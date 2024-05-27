Екатеринбурженка, впавшая в кому после падения с самоката, пришла в сознание. Девушка упала на улице Амундсена 26 мая. Пострадавшую доставили в больницу № 36 в состоянии комы. К счастью, девушка уже пришла в сознание.
— У пациента ушиб. Состояние удовлетворительное, она в отделении, — сообщили «КП-Екатеринбург» в медучреждении.
По предварительным данным, 28-летняя девушка, двигаясь по тротуару на прокатном электросамокате, не справилась с управлением. При этом на ней не было экипировки.
— Необходимо подумать о средствах защиты: наколенниках, налокотниках и шлемах, выбирать безопасную скорость, соответствующую опыту и навыкам владения данным устройством, а также дорожным условиям, — отмечают в УГИБДД по Свердловской области.
Отмечается, что девушка отделалась ушибом.