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Екатеринбурженка, впавшая в кому после падения с самоката, пришла в сознание

У девушки диагностировали ушиб.

Источник: УГИБДД по Свердловской области

Екатеринбурженка, впавшая в кому после падения с самоката, пришла в сознание. Девушка упала на улице Амундсена 26 мая. Пострадавшую доставили в больницу № 36 в состоянии комы. К счастью, девушка уже пришла в сознание.

— У пациента ушиб. Состояние удовлетворительное, она в отделении, — сообщили «КП-Екатеринбург» в медучреждении.

По предварительным данным, 28-летняя девушка, двигаясь по тротуару на прокатном электросамокате, не справилась с управлением. При этом на ней не было экипировки.

— Необходимо подумать о средствах защиты: наколенниках, налокотниках и шлемах, выбирать безопасную скорость, соответствующую опыту и навыкам владения данным устройством, а также дорожным условиям, — отмечают в УГИБДД по Свердловской области.

Отмечается, что девушка отделалась ушибом.

несчастный случай