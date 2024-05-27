Мелководье отрезало два посёлка Хабаровского края от внешнего мира

Пригородные дачные теплоходы перестали заходить из Хабаровска на некоторые остановки на левом берегу Амура, а также до поселений на реке Кур — это связано с низким уровнем воды, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Вести Хабаровск».
Речные трамвайчики уже не подходят к двум остановкам — Русь, Парус. Дачники вынуждены выходить на других пунктах, чтобы пешком дойти до своих участков. Поселки Победа и Новокуровка Хабаровского района оказались полностью лишены связи с «большой землей» по воде.
— Теплоходы к нам уже не ходят, но мы договорились с министерством транспорта Хабаровского края о том, чтобы два раза в неделю к нам прилетал вертолет. Рейсы выполняются по понедельникам и пятницам, — сообщила глава поселка Победа Елена Коротченко.
Для взрослых стоимость билета в одну сторону определена в размере 1,9 тыс рублей. Для детей в возрасте от 2 до 12 лет посадочный талон приобретается с 50% скидкой..
В настоящее время уровень Амура у Хабаровска составляет +65 сантиметров. По информации Дальневосточного УГМС, в течении двух суток ожидается дальнейший спад уровня воды на 10−15 сантиметров.