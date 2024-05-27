Мелководье отрезало два посёлка Хабаровского края от внешнего мира

— Теплоходы к нам уже не ходят, но мы договорились с министерством транспорта Хабаровского края о том, чтобы два раза в неделю к нам прилетал вертолет. Рейсы выполняются по понедельникам и пятницам, — сообщила глава поселка Победа Елена Коротченко.