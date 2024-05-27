На реке Лена затонул теплоход-толкач «Капитан Павлушков»

В Иркутской области на 3517,8 километре реки Лены ночью 25 мая теплоход-толкач «Капитан Павлушков», двигавшийся с несамоходной баржой-приставкой «МП-2574», ударился днищем о препятствие при подходе к поселку Березовский и получил серьезные повреждения, сообщает ИА «ТК Город».