На реке Лена затонул теплоход-толкач «Капитан Павлушков»

В Иркутской области на 3517,8 километре реки Лены ночью 25 мая теплоход-толкач «Капитан Павлушков», двигавшийся с несамоходной баржой-приставкой «МП-2574», ударился днищем о препятствие при подходе к поселку Березовский и получил серьезные повреждения, сообщает ИА «ТК Город».
Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, теплоход следовал по маршруту «Усть-Кут — Ленск», перевозил технический груз и автотехнику.
«В результате повреждений затоплен трюмный отсек теплохода. Пострадавших нет, размер ущерба устанавливается».
Транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств происшествия и соблюдения законодательства о безопасности плавания.