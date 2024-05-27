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Житель Черемхово украл машину и починил её

Житель Черемхово угнал чужую неисправную машину, починил и поехал к подруге. Однако не проверил уровень топлива, не доехал и бросил авто, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: ГУ МВД

Жительница Черемхово заявила в полицию, что кто-то умудрился угнать её ВАЗ-2109, у которой не было аккумулятора, были спущены колёса, а передняя дверь не запиралась. Полицейские нашли угонщика — им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Он рассказал, что увидел неисправную легковушку, ночью попросил отца на джипе отбуксировать машину в гараж частного дома, заявив, что он купил её в рассрочку. В гараже он накачал колёса, поставил аккумулятор и поехал к знакомой в село Рысево. Однако в дороге у него закончился бензин в машине, и угонщик бросил её возле ближайшего гаража.

Возбуждено уголовное дело.