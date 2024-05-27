В Железногорске-Илимском руководитель телефонной компании шпионила за абонентами

Женщину подозревают в нарушении тайны переписки, телефонных переговоров граждан с использованием служебного положения, сообщает ИА «ТК Город».
Как уточнили в пресс-службе приангарского Следственного комитета, основанием для расследования стала проверка, проведенная сотрудниками УФСБ по Иркутской области.
По версии следствия, в январе подозреваемая, используя служебное положение «совершила необоснованные обращения к трем карточкам абонентских номеров», получив таким образом «информацию о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни абонентов».
«Своими действиями 31-летняя злоумышленница нарушила гарантированное Конституцией Российской Федерации право граждан на тайну телефонных переговоров и иных сообщений».