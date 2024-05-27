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В Железногорске-Илимском руководитель телефонной компании шпионила за абонентами

В Железногорске-Илимском следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя телефонной компании.

Источник: РИА "Новости"

Женщину подозревают в нарушении тайны переписки, телефонных переговоров граждан с использованием служебного положения, сообщает ИА «ТК Город».

Как уточнили в пресс-службе приангарского Следственного комитета, основанием для расследования стала проверка, проведенная сотрудниками УФСБ по Иркутской области.

По версии следствия, в январе подозреваемая, используя служебное положение «совершила необоснованные обращения к трем карточкам абонентских номеров», получив таким образом «информацию о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни абонентов».

«Своими действиями 31-летняя злоумышленница нарушила гарантированное Конституцией Российской Федерации право граждан на тайну телефонных переговоров и иных сообщений».