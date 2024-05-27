Работы ведутся: что происходит с аварийным мостом в Хасанском округе

«Контракт на обустройство технологического переезда пои речке мы заключили неделю назад. В ближайшее время туда доставят спецтехнику для выполнения работ. Исполнитель уже зарезервировал грунт, заказал водопропускные трубы для обустройства проезда. Сперва нужно укрепить и сделать подъезды к мосту, а затем мастера приступят к отсыпке переезда», — уточнили в ведомстве.