Работы ведутся: что происходит с аварийным мостом в Хасанском округе

Жители курортного села Андреевка Хасансакого округа Приморского края жалуются на мост в районе улицы Заречная. По их словам, объездную дрогу затопило, а аварийный мост перекрыт и им нельзя пользоваться, из-за чего люди не могут добраться до работы и больницы, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В администрации Хасанского округа корреспонденту «КП» рассказали, что мэрия уже заключила муниципальный контракт с подрядчиком.
«Контракт на обустройство технологического переезда пои речке мы заключили неделю назад. В ближайшее время туда доставят спецтехнику для выполнения работ. Исполнитель уже зарезервировал грунт, заказал водопропускные трубы для обустройства проезда. Сперва нужно укрепить и сделать подъезды к мосту, а затем мастера приступят к отсыпке переезда», — уточнили в ведомстве.
Поэтому переживать не стоит, в скором времени автолюбители смогут спокойно ехать по делам, сейчас по мосту приходится ходить пешком.
Ранее «КП» писала о разрушающемся мосте, который затруднил дорожное движение.