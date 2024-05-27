Мошенники лишили психолога из Севастополя более 2 млн рублей

По информации полиции, самой крупной суммы лишился 61-летний доцент кафедры психологии одного из вузов. Мошенники позвонили ему и убедили самостоятельно оформить кредит и перечислить все денежные средства на «безопасный» счет под предлогом якобы блокировки оформления кредитов на его имя. Выполнив их инструкции, мужчина лишился более 2,1 млн рублей.