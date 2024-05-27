Мошенники лишили психолога из Севастополя более 2 млн рублей

«В полицию обратились трое граждан в возрасте от 25 до 61 года, которые пострадали от мошенников, действовавших под предлогом защиты банковского счета и под предлогом инвестирования. Общая сумма материального ущерба составила более 2,8 млн рублей», — говорится в сообщении.
По информации полиции, самой крупной суммы лишился 61-летний доцент кафедры психологии одного из вузов. Мошенники позвонили ему и убедили самостоятельно оформить кредит и перечислить все денежные средства на «безопасный» счет под предлогом якобы блокировки оформления кредитов на его имя. Выполнив их инструкции, мужчина лишился более 2,1 млн рублей.
«Во втором случае аферисты позвонили 25-летнему технику и под предлогом защиты банковского счета убедили перечислить на продиктованный счет 523 тысяч рублей», — добавляют в полиции Севастополя.
46-летнему моряку, по информации пресс-службы, лжеброкер предложил заработать с помощью инвестирования на криптобирже. В итоге мужчина лишился 203 тысяч рублей.
Ранее в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили о новой схеме обмана мошенниками россиян. Они просят своих жертв обновить банковские приложения.