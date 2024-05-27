В Воронеже погиб водитель «Тойоты Королла», врезавшись в дерево

Около 3.50 на Ленинском проспекте, 91, по предварительным данным полиции, 18-летний водитель «Тойоты Королла», следуя со стороны Брусилова в направлении Арзамасской, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и влетел в дерево на тротуаре.