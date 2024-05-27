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В Воронеже погиб водитель «Тойоты Королла», врезавшись в дерево

На Левом берегу Воронежа погиб водитель врезавшейся в дерево иномарки.

Источник: Госавтоинспекции Воронежской области

В Воронеже погиб водитель иномарки, врезавшись в дерево. Авария произошла ранним утром 26 мая на Левом берегу.

Около 3.50 на Ленинском проспекте, 91, по предварительным данным полиции, 18-летний водитель «Тойоты Королла», следуя со стороны Брусилова в направлении Арзамасской, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и влетел в дерево на тротуаре.

Водитель умер в больнице от полученных травм. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал об аварии под Воронежем, где «Лада» перевернулась в кювете.