Экс-сотрудник свердловского ГУФСИН погиб на СВО

«Героически погиб майор внутренней службы в отставке Кедров Алексей Михайлович, который ранее проходил службу в ИК-13 в должности заместителя начальника учреждения», — сообщил Александр Левченко.
Левченко уточнил, что 14 мая в поселке Очеретино в ДНР при наступлении группа попала под обстрел БПЛА.
«Алексей прикрыл собой сослуживца, приняв весь удар на себя. Алексей был очень жизнерадостным человеком, добрым и отзывчивым коллегой, любящим отцом и прекрасным мужем», — рассказал Левченко.
Прощание состоится в четверг, 30 мая, в 12:00 по адресу: Нижний Тагил, улица Кушвинский тракт, 1 В, прощальный зал «Обряд».