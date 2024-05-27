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Экс-сотрудник свердловского ГУФСИН погиб на СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб бывший сотрудник ИК-13 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) майор Алексей Кедров. Об этом сообщил ЕАН начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Источник: ГУФСИН по Свердловской области

«Героически погиб майор внутренней службы в отставке Кедров Алексей Михайлович, который ранее проходил службу в ИК-13 в должности заместителя начальника учреждения», — сообщил Александр Левченко.

Левченко уточнил, что 14 мая в поселке Очеретино в ДНР при наступлении группа попала под обстрел БПЛА.

«Алексей прикрыл собой сослуживца, приняв весь удар на себя. Алексей был очень жизнерадостным человеком, добрым и отзывчивым коллегой, любящим отцом и прекрасным мужем», — рассказал Левченко.

Прощание состоится в четверг, 30 мая, в 12:00 по адресу: Нижний Тагил, улица Кушвинский тракт, 1 В, прощальный зал «Обряд».