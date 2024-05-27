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В Навои поймали браконьеров, ловившие рыбу. Ущерб от их действий составил 1,2 миллиарда сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Более 218 голов рыбы были незаконно пойманы сетями в водоеме Канимехского района. Злоумышленники задержаны, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Факт незаконного рыболовства был выявлен инспекторами экологии Навоийской области. В ведомстве отметили, что в результате рейда было установлено, что на территории природного водоема при помощи синтетической сети незаконно выловлено 218 голов рыбы. Нанесенный ущерб природе оценили в 1,2 миллиарда сумов.

На злоумышленников составлен административный протокол по статье «охота или рыбалка с использованием запрещенного оружия или средств без надлежащего разрешения в запрещенных местах». Документы были отправлены в судебные органы, ведется доследственная проверка.

Напомним, что согласно закону «Об охоте и охотничьем хозяйстве» с 10 марта запрещается рыбалка на естественных водоемах во всех регионах республики.

В период нереста запрещено ловить рыбу на водоразделах Амударьи и Сырдарьи с 10 марта по 31 мая, на водоразделах Каракалпакстана и Хорезмской области — с 25 апреля по 10 июня, на всех остальных водоразделах — с 16 апреля по 31 мая.