В Навои поймали браконьеров, ловившие рыбу. Ущерб от их действий составил 1,2 миллиарда сумов

Факт незаконного рыболовства был выявлен инспекторами экологии Навоийской области. В ведомстве отметили, что в результате рейда было установлено, что на территории природного водоема при помощи синтетической сети незаконно выловлено 218 голов рыбы. Нанесенный ущерб природе оценили в 1,2 миллиарда сумов.
На злоумышленников составлен административный протокол по статье «охота или рыбалка с использованием запрещенного оружия или средств без надлежащего разрешения в запрещенных местах». Документы были отправлены в судебные органы, ведется доследственная проверка.
Напомним, что согласно закону «Об охоте и охотничьем хозяйстве» с 10 марта запрещается рыбалка на естественных водоемах во всех регионах республики.
В период нереста запрещено ловить рыбу на водоразделах Амударьи и Сырдарьи с 10 марта по 31 мая, на водоразделах Каракалпакстана и Хорезмской области — с 25 апреля по 10 июня, на всех остальных водоразделах — с 16 апреля по 31 мая.