В Навои поймали браконьеров, ловившие рыбу. Ущерб от их действий составил 1,2 миллиарда сумов

В период нереста запрещено ловить рыбу на водоразделах Амударьи и Сырдарьи с 10 марта по 31 мая, на водоразделах Каракалпакстана и Хорезмской области — с 25 апреля по 10 июня, на всех остальных водоразделах — с 16 апреля по 31 мая.