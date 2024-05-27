Подросток свалился в коммунальный провал с кипятком в Волгограде

Известно, что сети были проложены в 1970 году, в последний раз их капитально ремонтировали в 1992-м. Весной 2024-го на участке были проведены гидравлические испытания, в «Концессиях теплоснабжения» оценивают их как успешные — прорывов и повреждений специалисты не зафиксировали.