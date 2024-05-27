Подросток свалился в коммунальный провал с кипятком в Волгограде

Школьника доставили в больницу. В Telegram-канале «Концессий теплоснабжения» сообщается, что жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.
В облздраве vlg.aif.ru подтвердили, что 14-летний мальчик остается в 25-й больнице СМП в стабильно тяжелом состоянии, врачи планируют перевести его в ожоговое отделение. По предварительной информации, угрозы жизни подростка нет. В коммунальной компании подтверждают, что готовы оказывать всю помощь, которая может понадобиться его семье.
Известно, что сети были проложены в 1970 году, в последний раз их капитально ремонтировали в 1992-м. Весной 2024-го на участке были проведены гидравлические испытания, в «Концессиях теплоснабжения» оценивают их как успешные — прорывов и повреждений специалисты не зафиксировали.
Причины произошедшего компанией выясняются. В числе версий — подмытие грунта и незаконное проведение земляных работ сторонними организациями.