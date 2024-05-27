На Урале будут судить водителя автобуса за ДТП, в котором пострадали 11 человек

По данным полковника Горелых, вечером 16 ноября 2023 года автобуса «ГАЗ А63R42» ехал по маршруту № 105 «СЭС г. Реж — пос. Озерный» в поселке Костоусово. На нерегулируемом неравнозначном перекрестке трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск он не предоставил преимущество в движении Lada Largus и столкнулся с ней.
Пассажир легковушки погиб на месте от несовместимых с жизнью травм, водитель Lada позднее скончался в больнице. Еще девять человек, в том числе водитель автобуса, обратились к медикам, из них двое несовершеннолетних.
По факту аварии следственное подразделение полиции возбудило уголовное дело по признакам преступления по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). «Проведены 12 медицинских и автотехнических экспертиз. 54-летний водитель автобуса до судебного разбирательства находится под подпиской о невыезде. Обвинительное заключение, поступившее от следователей ГСУ регионального главка МВД, утвердил заместитель прокурора области Вадим Чукреев», — рассказал Валерий Горелых.