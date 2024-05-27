На Урале будут судить водителя автобуса за ДТП, в котором пострадали 11 человек

ГУ МВД по Свердловской области завершило расследование уголовно-го дела о ДТП с автобусом под Режом, во время которого пострадали девять человек и двое погибли. Как сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ре-гионального ведомства Валерий Горелых, материалы дела направлены на рассмотрение в районный суд.