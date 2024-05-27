В Приднестровье парень пошел пасти коз и утонул в Днестре: Его тело искали несколько дней

Искать молодого человека начали ещё в пятницу, 24 мая. Утром он ушёл пасти коз на берег реки в микрорайоне Кавказ в Бендерах. Вечером сосед проходил мимо и увидел, что козы остались одни, а на берегу лежат только вещи парня. Сообщил семье. Родители вызвали милицию и спасателей.
Сотрудники ГУпЧС прочёсывали пляж и окрестности, пока не стемнело. Утром 25 мая к поисковой операции подключились водолазы. Обследование дна реки результатов не дало. Поиски не прекращались.
Тело парня нашли только вечером 25 мая. Оно всплыло недалеко от места, где были обнаружены вещи утонувшего.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.