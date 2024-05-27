В Приднестровье парень пошел пасти коз и утонул в Днестре: Его тело искали несколько дней

Искать молодого человека начали ещё в пятницу, 24 мая. Утром он ушёл пасти коз на берег реки в микрорайоне Кавказ в Бендерах. Вечером сосед проходил мимо и увидел, что козы остались одни, а на берегу лежат только вещи парня. Сообщил семье. Родители вызвали милицию и спасателей.