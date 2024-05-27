Смолинский маньяк может избежать тюремного заключения

— На основании выводов проведённой в медицинском учреждении стационарной комплексной судебной сексолого-психиатрической экспертизы фигурант страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием и не осознавал общественного характера своих действий и не мог руководить ими, — рассказали в СУ СК по Челябинской области.
Обвинительное заключение с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направили в суд.
Напомним, Владимир Ческидов познакомился с девушкой по имени Екатерина на челябинском вокзале в 2009 году. Потом привёз её в свой дом в посёлке Смолино и, угрожая ножом, заявил, что она похищена. На тот момент пленнице было 19 лет.
Сбежать из неволи Екатерине удалось только спустя 14 лет, 30 июля прошлого года. Она рассказала следователям, что несколько лет назад душегуб убил женщину, которую представил своей супругой, и расчленил тело. Останки погибшей правоохранители обнаружили во дворе дома подозреваемого. Следственный комитет возбудил уголовные дела о похищении человека, изнасиловании и убийстве. Расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.
Центральный районный суд Челябинска отправил 51-летнего Владимира Ческидова на два месяца в СИЗО, затем срок неоднократно продлевали. Его мать, которая, по версии следствия, помогала сыну удерживать пленницу, отпустили домой. В середине августа обвиняемого увезли в Москву на комплексную психиатрическую экспертизу.
В феврале суд отказался смягчить душегубу меру пресечения и в очередной раз оставил его в СИЗО.