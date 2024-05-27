Смолинский маньяк может избежать тюремного заключения

Результаты проведённой медицинской экспертизы показали, что смолинский маньяк Владимир Ческидов, которого обвиняют в похищении и насиловании девушки на протяжении 14 лет, а также в убийстве ещё одной челябинки, страдает психическим заболеванием. Поэтому, как сообщили следователи регионального СКР в понедельник, 27 мая, в суд направлено уголовное дело с постановлением о принудительном лечении.