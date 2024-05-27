ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Харьковской области

«Действительно, все основные серьезные подразделения вооруженных формирований Украины уже подтянуты туда. И в какой-то мере правду говорят, как никогда, украинские СМИ, что они действительно постоянно контратакуют. Другой вопрос, что у них не особо это получается — прорвать нашу линию, куда у нас уже наши подразделения вышли, закрепились», — рассказал Ганчев.
По его словам, украинские войска подтягивают новые резервы. «Используют западное вооружение, у них сейчас, по сути, и не осталось другого», — добавил Ганчев.
По его данным, линия фронта уже «достаточно расширилась» — растянулась на Волчанский и Харьковский районы. «Нашим ребятам уже нужно не столько продвигаться вперед, а стараться закрепляться на позициях», — подчеркнул он.
В частности, Ганчев заявил о необходимости занять стратегически важные высоты в населенном пункте Липцы.
Российская группировка «Север» продолжает продвижение вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки, отражена контратака у Глубокого, сообщало накануне в сводке Минобороны РФ.