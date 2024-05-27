Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Харьковской области

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Все основные подразделения украинских войск уже подтянуты на север Харьковской области, они постоянно контратакуют, но прорвать линию обороны ВС РФ не могут, заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

Источник: РИА "Новости"

«Действительно, все основные серьезные подразделения вооруженных формирований Украины уже подтянуты туда. И в какой-то мере правду говорят, как никогда, украинские СМИ, что они действительно постоянно контратакуют. Другой вопрос, что у них не особо это получается — прорвать нашу линию, куда у нас уже наши подразделения вышли, закрепились», — рассказал Ганчев.

По его словам, украинские войска подтягивают новые резервы. «Используют западное вооружение, у них сейчас, по сути, и не осталось другого», — добавил Ганчев.

По его данным, линия фронта уже «достаточно расширилась» — растянулась на Волчанский и Харьковский районы. «Нашим ребятам уже нужно не столько продвигаться вперед, а стараться закрепляться на позициях», — подчеркнул он.

В частности, Ганчев заявил о необходимости занять стратегически важные высоты в населенном пункте Липцы.

Российская группировка «Север» продолжает продвижение вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки, отражена контратака у Глубокого, сообщало накануне в сводке Минобороны РФ.