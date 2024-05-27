ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Харьковской области

«Действительно, все основные серьезные подразделения вооруженных формирований Украины уже подтянуты туда. И в какой-то мере правду говорят, как никогда, украинские СМИ, что они действительно постоянно контратакуют. Другой вопрос, что у них не особо это получается — прорвать нашу линию, куда у нас уже наши подразделения вышли, закрепились», — рассказал Ганчев.