Все больше казахстанцев погибает на рабочих местах — ПКБ

«Случайными обе аварии назвать сложно. Если верить официальной статистике, в горнодобыче изношены две трети основных средств. Вас может удивить, но наряду с горнодобычей резкий рост числа погибших отмечается в сфере госуправления и обороны, обязательного соцобеспечения — с 4 до 19 человек. Отчасти объяснить это можно тем, что под несчастным случаем на рабочем месте также понимается ДТП по пути следования на работу или с работы на служебном транспорте», — пояснили в DataHub.