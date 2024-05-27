Все больше казахстанцев погибает на рабочих местах — ПКБ

Все больше казахстанцев погибает на рабочих местах, сообщает Телеграм-канал Первого кредитного бюро DataHub.
«В 2023 году при выполнении служебных обязанностей погибло 246 человек. Это на 20% (41 человек) больше к 2022 году, а также максимум за 9 лет. Рост фиксируется второй год подряд, следует из данных Бюро национальной статистики АСПиР РК», — говорится в информации.
Основной вклад в общую динамику внесла горнодобыча. За год число смертельных исходов в этой сфере увеличилось втрое — с 27 до 76. В результате был достигнут максимум с 2008 года. Очевидно, такой резкий рост связан с минувшими пожаром и взрывом на угольных шахтах Карагандинской области, отметили в ПКБ.
«Случайными обе аварии назвать сложно. Если верить официальной статистике, в горнодобыче изношены две трети основных средств. Вас может удивить, но наряду с горнодобычей резкий рост числа погибших отмечается в сфере госуправления и обороны, обязательного соцобеспечения — с 4 до 19 человек. Отчасти объяснить это можно тем, что под несчастным случаем на рабочем месте также понимается ДТП по пути следования на работу или с работы на служебном транспорте», — пояснили в DataHub.