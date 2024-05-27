Пожар произошел в жилом доме в Спасском муниципальном округе

Женщина получила ожоги в результате пожара, который произошел в жилом доме в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 23:00 26 мая. Возгорание произошло в жилом доме в деревне Турбанка. На момент прибытия пожарных горела кровля дома.
Специалисты МЧС ликвидировали огонь на площади 108 квадратных метров. В результате произошедшего пострадала 47-летняя женщина, она получила ожоги.
На данный момент на месте пожара работают дознаватели МЧС, они устанавливают причину возгорания.