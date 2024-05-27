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Пожар произошел в жилом доме в Спасском муниципальном округе

Женщина получила ожоги из-за пожара в деревне Турбанка.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Женщина получила ожоги в результате пожара, который произошел в жилом доме в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 23:00 26 мая. Возгорание произошло в жилом доме в деревне Турбанка. На момент прибытия пожарных горела кровля дома.

Специалисты МЧС ликвидировали огонь на площади 108 квадратных метров. В результате произошедшего пострадала 47-летняя женщина, она получила ожоги.

На данный момент на месте пожара работают дознаватели МЧС, они устанавливают причину возгорания.

МЧС
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