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В Волгограде оставили под стражей отца, тушившего окурки о тело сына

Эдуард Геворков, которого следствие обвиняет в истязании малолетнего сына, попытался оспорить решение суда о его аресте. Под стражу волгоградца взяли 14 мая. Тогда же Тракторозаводский райсуда отправил в СИЗО его супругу Анастасию Солнышкину, мачеху ребенка.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

По версии следствия, мужчина и женщина в течение двух лет — с апреля 2022-го по февраль 2024-го — жестоко издевались над мальчиком, которому на настоящий момент исполнилось пять лет. Они не только избивали малолетнего, но и тушили окурки о его тело. В данное время он находится в социальном центре.

«В апелляционной жалобе Геворков просил изменить избранную в отношении него меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества. Волгоградский облсуд оставил решение суда первой инстанции без изменения», — сообщают в объединенной пресс-службе судов региона.