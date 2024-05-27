В Волгограде оставили под стражей отца, тушившего окурки о тело сына

По версии следствия, мужчина и женщина в течение двух лет — с апреля 2022-го по февраль 2024-го — жестоко издевались над мальчиком, которому на настоящий момент исполнилось пять лет. Они не только избивали малолетнего, но и тушили окурки о его тело. В данное время он находится в социальном центре.
«В апелляционной жалобе Геворков просил изменить избранную в отношении него меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества. Волгоградский облсуд оставил решение суда первой инстанции без изменения», — сообщают в объединенной пресс-службе судов региона.