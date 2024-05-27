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Дети отравились во время тренировки: Бастрыкин подключился к ситуации в бассейне в Севастополе

Бастрыкину доложат о проверке по факту отравления 6 детей в Севастополе.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту отравления шестерых детей в бассейне в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, 24 мая в соцсетях появилось сообщение, что в бассейне ощущается резкий запах, и детям, которые там тренировались, вдруг стало плохо. В итоге в городскую больницу № 5 «Центр охраны здоровья матери и ребенка» поступило шестеро несовершеннолетних. У детей в возрасте 8−10 лет медики выявили признаки отравления хлорсодержащим веществом. Госпитализация никому из них не потребовалась.

Прокуратура и Следственный комитет начали проводить проверку. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по РК и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о результатах.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.