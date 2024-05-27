Дети отравились во время тренировки: Бастрыкин подключился к ситуации в бассейне в Севастополе

Как сообщалось ранее, 24 мая в соцсетях появилось сообщение, что в бассейне ощущается резкий запах, и детям, которые там тренировались, вдруг стало плохо. В итоге в городскую больницу № 5 «Центр охраны здоровья матери и ребенка» поступило шестеро несовершеннолетних. У детей в возрасте 8−10 лет медики выявили признаки отравления хлорсодержащим веществом. Госпитализация никому из них не потребовалась.