Неуправляемая машина сбила пять человек в Жезказгане

В редакцию прислали видео, на котором иномарка, двигавшаяся задним ходом, наехала на пятерых людей, которые находились у обочины. Через какое-то время из авто вышел ребенок и убежал. Рядом с ним находилась женщина, которая через некоторое время пошла за мальчиком.