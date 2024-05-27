Неуправляемая машина сбила пять человек в Жезказгане

В редакцию прислали видео, на котором иномарка, двигавшаяся задним ходом, наехала на пятерых людей, которые находились у обочины. Через какое-то время из авто вышел ребенок и убежал. Рядом с ним находилась женщина, которая через некоторое время пошла за мальчиком.
В пресс-службе ДП Улытауской области прокомментировали произошедшее.
«Факт зарегистрирован в полиции. В результате ДТП жертв нет. Тем менее, госпитализированы четыре пешехода, получившие различные телесные повреждения. Назначены соответствующие экспертизы», — сообщили в ДП.
В ведомстве установили, что пятилетний мальчик, сидевший в автомобиле, снял ручник тормоза. В результате машина самопроизвольно покатилась и сбила людей.