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Микроавтобус врезался в грузовик в Березовском районе

27 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 27 мая около 8.55 на 2 км автодороги Р-136 Войтешин — Хомск — Дрогичин. За рулем грузового микроавтобуса Mercedes был 20-летний житель Каменецкого района. По предварительной информации, молодой человек выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем MAZ под управлением 37-летнего жителя Ивацевичского района. От удара оба транспортных средства опрокинулись.

Водителей доставили в больницу для оценки состояния здоровья.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.