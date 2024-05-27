Микроавтобус врезался в грузовик в Березовском районе

Авария случилась 27 мая около 8.55 на 2 км автодороги Р-136 Войтешин — Хомск — Дрогичин. За рулем грузового микроавтобуса Mercedes был 20-летний житель Каменецкого района. По предварительной информации, молодой человек выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем MAZ под управлением 37-летнего жителя Ивацевичского района. От удара оба транспортных средства опрокинулись.