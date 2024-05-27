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Троллейбус и легковушка столкнулись в Минске

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись троллейбус и легковой автомобиль, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня утром водитель автомобиля Opel на пересечении улиц Руссиянова и Никифорова при повороте налево не предоставил преимущество в движении водителю троллейбуса, который двигался в прямом встречном направлении. В результате произошло столкновение.

«Пострадавших нет, на месте работали сотрудники ГАИ. Напоминаем, что при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо или направо, а также попутному трамваю», — резюмировали правоохранители.