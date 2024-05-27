На СВО погиб пулемётчик Руслан Муханов из Пермского края

Пулемётчик Руслан Муханов из Пермского края погиб на специальной военной операции, сообщает администрация Нытвенского городского округа.
Как рассказали в муниципалитете, мужчина служил в мотострелковом подразделении в должности пулемётчика. Рядовой Муханов погиб в ходе выполнения задания 14 апреля 2024 года.
Прощание с бойцом пройдёт 28 мая в посёлке Уральский. Церемония начнётся в 10:00 во Дворце культуры и спорта.
Администрация округа выразила соболезнования семье, родным и близким погибшего военнослужащего.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о стрелке Сергее Пестрикове, который погиб на СВО в возрасте 57 лет. Прощание с военнослужащим назначено на 27 мая.