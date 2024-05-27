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В полиции рассказали подробности смерти мужчины возле СТО в Краснодаре

На улице Российской в краевом центре, неподалеку от станции техобслуживания, нашли тело мужчины.

Как рассказал kuban.aif.ru официальный представитель УМВД РФ по городу Артем Коноваленко, смерть не носит криминальный характер.

26 мая 50-летний мужчина шел по улице, ему стало плохо, он упал и умер. Точную причину смерти установит назначенная судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, под мостом Поцелуев в Краснодаре нашли тело мужчины. Следователи начали проверку, во время которой установят причины и обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.

Мы писали, в Краснодаре возле многоэтажки обнаружили тело мужчины в спецодежде. Труп нашли возле многоквартирного дома на улице 40-летия Победы. Подробнее можно прочитать здесь.