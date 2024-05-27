В Самаре подростки на самокатах разбили стекло проезжающего мимо автобуса

К счастью, никто из пассажиров внутри автобуса не пострадал, хотя, судя по фото, стекло разбилось вдребезги. Подростки, судя по всему, повреждений не получили. Зато неудобства были доставлены пассажирам, которые ждали автобуса на остановке, ведь транспорт с разбитым стеклом сразу же отправили на ремонт.