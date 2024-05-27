В Самаре подростки на самокатах разбили стекло проезжающего мимо автобуса

В поселке Управленческий Самары на днях произошел неприятный инцидент: подростки разбили стекло проезжающего мимо автобуса. Транспорт ехал по маршруту в сторону конечной остановки, в салоне были пассажиры.
— Когда автобус поравнялся с проезжающими на самокатах подростками, они кинули в стекло предметами, похожими на камни, — сообщила пресс-служба компании «СамараАвтоГаз», которой и принадлежит автобус.
К счастью, никто из пассажиров внутри автобуса не пострадал, хотя, судя по фото, стекло разбилось вдребезги. Подростки, судя по всему, повреждений не получили. Зато неудобства были доставлены пассажирам, которые ждали автобуса на остановке, ведь транспорт с разбитым стеклом сразу же отправили на ремонт.
Теперь сотрудники полиции проводят проверку и ищут хулиганов. Подростки попали в объектив камеры наблюдения.