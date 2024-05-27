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Автобус с туристами опрокинулся в Алматинской области

27 мая 2024 года в 10:20 аст в Кегенском районе Алматинской области на границе с Енбекшиказахским районом произошло ДТП с автобусом, перевозившим туристов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Источник: акимат Алматинской области

По предварительной информации, автобус съехал с дороги на крутом повороте.

«На место происшествия незамедлительно выехали две бригады скорой помощи из Кегенского района. В автобусе находилось 37 человек. В Кегенскую районную больницу Алматинской области в 11:35 аст поступило 5 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, в Жаланашскую врачебную амбулаторию — 16 человек, в РБ Шелек — 4 человека. Все пациенты получили различные телесные повреждения. Состояние 4 пациентов средней степени тяжести. Состояние остальных пациентов оценивается как удовлетворительное», — указывается в сообщении.

Все пациенты, попавшие в аварию в Алматинской области, находятся под наблюдением врачей.

Точная причина ДТП пока неизвестна, ведется расследование. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.