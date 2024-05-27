В Краснодаре мужчина избил детского тренера по танцам

В Краснодаре мужчина избил детского тренер по танцам. Информация о происшествии распространилась в соцсетях.
Как выяснилось, все произошло еще 23 апреля 2024 года. 31-летний детский тренер по танцам арендовал помещение для занятий. Во время одной из тренировок пришел 48-летний краснодарец. Вместе с женой они решили, что их пятилетний сын будет заниматься в секции. За летний лагерь дневного пребывания родители заплатили 15 тысяч рублей.
Спустя несколько дней ребенок перестал ходить на занятия. Поэтому родители попросили тренера вернуть часть денег.
«На протяжении длительного времени, до самого происшествия, стороны не могли урегулировать имеющийся между ними финансовый спор. Для возврата денег тренер предложил родителям приехать к ним 23 апреля 2024 года», — сообщил начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Тренер вернул часть денег. Остальные средства он пообещал отдать вечером того же дня. Но во время разговора отец ребенка несколько раз ударил тренер.
После происшествия была назначена судебная-медицинская экспертиза. Это поможет установить причиненный потерпевшему вред здоровью.
«По окончании разбирательства будет принято законное решение», — уточнили в пресс-службе УМВД по Краснодару.