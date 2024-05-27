В Краснодаре мужчина избил детского тренера по танцам

Как выяснилось, все произошло еще 23 апреля 2024 года. 31-летний детский тренер по танцам арендовал помещение для занятий. Во время одной из тренировок пришел 48-летний краснодарец. Вместе с женой они решили, что их пятилетний сын будет заниматься в секции. За летний лагерь дневного пребывания родители заплатили 15 тысяч рублей.