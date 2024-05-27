Суд отказался перевести генерала Попова под домашний арест

«В удовлетворении ходатайства следователя отказать», — огласил решение судья Андрей Толкаченко.
На переводе под домашний арест настаивал следователь. Изначально ходатайство должны были рассмотреть 24 мая, однако генерал и его защитник не прибыли в 235-й гарнизонный военный суд из-за участия в рассмотрении апелляции на избранную ранее меру пресечения в виде помещения под стражу. Впрочем, 2-й Западный окружной военный отклонил жалобу.
Генерал участвовал в заседании лично, но если в пятницу он сидел за столом рядом с адвокатом, то сегодня его поместили в «аквариум». Рассмотрение ходатайства было закрыто от публики.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.