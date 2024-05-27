«Готов отдать почку»: обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Самаре арестовали

Напомним, ЧП произошло в ночь на 25 мая. Девушка познакомилась и некоторое время переписывалась с Яном в соцсетях. Затем решилась на встречу с ним. Но написала подруге, что, если не вернется до определенного времени — значит, ее убили. Когда девушка пропала, подруга забила тревогу. Выяснилось, что Ян позвал Настю встретиться у дома его брата. Пока официально не сообщалось, что именно стало причиной убийства. В неофициальных беседах правоохранители обсуждают, что, по версии Яна, девушка ему сказала что-то, что ему не понравилось. В итоге он нанес ей больше 80 ударов ножом.