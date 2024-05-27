В Перми автомобиль въехал в пекарню, пострадавших нет

В пермских пабликах в соцсетях размещены видео с места ДТП. На кадрах видно, как внезапно в торговый павильон «Хлебница» «влетает» автомобиль марки Kia. Он прокатывается по зоне, где стоит столик со стульями для гостей, пробивает витрину с выпечкой и останавливает прямо у кассы пекарни, с грохотом врезавшись в стену, на которой висели полки с хлебом. Из машины выходит водитель и выпускает троих пассажиров. Он говорит, что, кажется, «все живы», «сработали подушки безопасности». Продавец пекарни осталась невредима, во время ЧП она стояла у кассы, рядом с тем местом, где оказалась машина. Судя по видео, в результате ДТП было повреждено строение пекарни: большая часть фасада оказалась выбита, иномарка заняла почти все помещение (его длина на вид около 4 метров, ширина — примерно 3,5−4 метра).