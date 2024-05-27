В Перми автомобиль въехал в пекарню, пострадавших нет

ПЕРМЬ, 27 мая — РИА Новости. Иномарка в Перми на скорости въехала в помещение пекарни, люди не пострадали, проводится проверка, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.
По данным ведомства, в воскресенье вечером на пересечении улиц Гусарова и Академика Курчатова в Перми автомобиль Kia Cerato под управлением 48-летнего пермяка зацепил бордюр, после чего въехал в пекарню. Предварительно установлено, что мужчина проигнорировал пункт 10.1 ПДД (водитель должен соблюдать скоростной режим, учитывать при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия), пояснили в ГИБДД.
В пермских пабликах в соцсетях размещены видео с места ДТП. На кадрах видно, как внезапно в торговый павильон «Хлебница» «влетает» автомобиль марки Kia. Он прокатывается по зоне, где стоит столик со стульями для гостей, пробивает витрину с выпечкой и останавливает прямо у кассы пекарни, с грохотом врезавшись в стену, на которой висели полки с хлебом. Из машины выходит водитель и выпускает троих пассажиров. Он говорит, что, кажется, «все живы», «сработали подушки безопасности». Продавец пекарни осталась невредима, во время ЧП она стояла у кассы, рядом с тем местом, где оказалась машина. Судя по видео, в результате ДТП было повреждено строение пекарни: большая часть фасада оказалась выбита, иномарка заняла почти все помещение (его длина на вид около 4 метров, ширина — примерно 3,5−4 метра).
«Никто не пострадал. Механические повреждения получили автомобиль и строение. Проводится проверка», — рассказали в краевой Госавтоинспекции.