Проблемы с питьевой водой наблюдаются в Кульсары

«Невозможно набрать достаточное количество в указанное время. Кроме того, вода имеет грязный желтый цвет и неприятный запах: такой даже мыться невозможно, не то что пить. Люди, живущие в многоквартирных домах, не могут найти воду для туалетов… Да когда же это закончится? Мы деремся за воду в магазинах, ее на всех не хватает: она была мутная, выяснилось, что водоочистные сооружения не успевали очистить воду», — говорят жители Кульсары.
В оперативном штабе сообщили, что аким области поручил сбросить мутную воду из накопительных резервуаров и магистральной линии для ее очистки. Заместитель генерального директора ТОО «Магистральный водоотвод» объяснил, что проблемы связаны с качеством воды.
Тем временем, министр по ЧС, Чингис Аринов, в связи с подъемом воды, поручил: продолжить берегоукрепительные работы и вести круглосуточный мониторинг состояния защитных сооружений. Также министр осмотрел насыпные дамбы; посмотрел, как откачивают воду в селе Жалгансай Махамбетского района, где 22 мая размыло земляные дамбы и затопило подъезд к поселку. В оперативном штабе отметили, что за минувшие сутки с помощью специальной техники было откачено более 450 тыс. кубометров воды.