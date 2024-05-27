Проблемы с питьевой водой наблюдаются в Кульсары

«Невозможно набрать достаточное количество в указанное время. Кроме того, вода имеет грязный желтый цвет и неприятный запах: такой даже мыться невозможно, не то что пить. Люди, живущие в многоквартирных домах, не могут найти воду для туалетов… Да когда же это закончится? Мы деремся за воду в магазинах, ее на всех не хватает: она была мутная, выяснилось, что водоочистные сооружения не успевали очистить воду», — говорят жители Кульсары.