Родные пропавшей в Дагестане ростовской студентки через 3,5 месяца нашли ее письмо

— Какая она добрая, с чистым сердцем. И главные слова здесь — «будущий лучший следователь». Видно, что у нее были планы на эту жизнь, и по своей воле она точно не могла исчезнуть. Вот бы и сейчас нам такого лучшего следователя! — пишет подписчица в телеграм-канале о поисках Ани.