Родные пропавшей в Дагестане ростовской студентки через 3,5 месяца нашли ее письмо

Уже четвертый месяц в Дагестане ищут пропавшую 10 февраля студентку из Ростова Анну Цомартову. 22-летняя девушка приехала в Каспийск вместе с городской сборной для участия в соревнованиях по тайскому боксу и бесследно исчезла.
НАХОДКА СПУСТЯ 3,5 МЕСЯЦА.
Проиграв бой, ростовчанка вышла прогуляться у берега моря, и с тех пор ее никто не видел. По словам родителей девушки, камеры наружного наблюдения зафиксировали: Анна прогуливалась по берегу, что на территории ведомственного санатория. Однако ее след после этого пропадает.
Уже не сосчитать, сколько версий, куда могла деться Аня, было построено. Родные исключают вариант, что их ребенок мог самостоятельно уйти из жизни. Уверены они, что дочка не могла утонуть.
— Море в том районе слишком мелкое, — обосновывают свои слова близкие. И склоняются к версии похищения. Именно поэтому объявили, что отдадут пять миллионов тому, кто поможет найти их ребенка. Для этого даже готовы продать квартиру.
— Но пока сыплются звонки лишь от мошенников и «гадалок», — делится Диана, мама пропавшей.
Казалось бы, на сегодня уже все детали того дня скрупулезно восстановлены. Проверен и телефон пропавшей. Но на днях родители нашли в смартфоне дочери, который та оставила младшему брату перед прогулкой, письмо.
«УВИДЕТЬ САМЫХ КРАСИВЫХ ДЕВУШЕК».
Мама Ани в беседах с «КП — Ростов-на-Дону» не раз говорила, что старшая среди ее четверых детей дочка Аня — золотой ребенок. По словам Дианы, дочь впитала все, что в нее закладывали родители: выросла жизнелюбивой, целеустремленной и понимающей.
И на днях папа Ани нашел у нее в телефоне письмо, которое она отправляла в зону СВО. На камеру смартфона девушка сфотографировала лист формата А-4, на котором ровным почерком она оставила свое послание.
Приведем текст этого письма дословно:
"- Здравствуйте! Пишет вам курсант третьего курса Ростовского юридического института МВД, будущий лучший следователь по СКФО Цомартова Анна. Пишу, чтобы поддержать в трудную минуту. Я знаю, что вам тяжело, вы рискуете своей жизнью, обеспечиваете чистое небо над головами. За вами — миллионы человеческих жизней.
Искренне надеюсь, что вы вернетесь домой. Самое главное — живыми и здоровыми. К тем, кто вас любит и ждет, чтобы вместе встретить Новый год. Ну, а для холостых еще один повод вернуться — увидеть своими глазами самых красивых девушек в стране.
Вы уже герои страны, настоящие патриоты, служащие во благо Родины. Спасибо вам за это! Удачи и сил в бою!".
«ВЕРНИТЕСЬ ЖИВЫМИ, К СЕМЬЯМ В ОБЪЯТЬЯ».
В завершении вам на оценку стихотворение собственного сочинения:
"Грозный обстрел ведет ПВО —.
Наши ребята — на СВО.
В окопах, в бою на защиту встают.
И хорошенько отпор там дают.
Убитых и раненых, да, без конца,
Но дух предков ведет до конца.
Подвиги героев не описать словами.
Враг коварен, но победа будет за нами.
Вернитесь живыми, к семьям в объятья.
Держитесь! Работайте, братья!".
«ОНА — СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Это письмо родители опубликовали в своих соцсетях. И написанные Аней строки растрогали до глубины души сотни людей со всей страны. Тех, кто искренне переживает и следит за ходом поисков. Они каждый день молятся за то, чтобы девушка нашлась.
— Какая она добрая, с чистым сердцем. И главные слова здесь — «будущий лучший следователь». Видно, что у нее были планы на эту жизнь, и по своей воле она точно не могла исчезнуть. Вот бы и сейчас нам такого лучшего следователя! — пишет подписчица в телеграм-канале о поисках Ани.
— Курсантка тоже должна вернуться домой живой, чтобы холостые смогли увидеть самую красивую курсантку, — подбадривает родителей другой интернет-пользователь.
— Какая девочка! С добрым сердцем, поддерживает других! Она — сильный человек, — замечает другой.
«МОЖЕТ, КАКАЯ ЗАЦЕПКА ПОЯВИТСЯ? “.
— Если письмо только сегодня нашли в телефоне, значит, теоретически там может быть еще что-то, что еще не нашли? Может, какая-то зацепка появится? — с надеждой пишет неравнодушный к беде семьи Цомартовых человек.
Поиски Ани продолжаются. Местный следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство» — так нужно по букве закона.
— Оно насчитывает уже 12 томов, было опрошено около 200 человек, — рассказала Диана Цомартова.
Семья надеется и верит, что из Аня жива и здорова, что ее удастся найти и обнять после месяцев разлуки.