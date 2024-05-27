Рыбак утонул в Петриковском районе при опрокидывании лодки

«Спасательный жилет — обязательный атрибут при рыбалке с лодки. Следует помнить, что падение в холодную воду приводит, как правило, к трагическим последствиям. Кроме того, стоит помнить, что рыбалка в состоянии алкогольного опьянения также зачастую заканчивается несчастными случаями. Будьте осторожны на воде!», — напомнили в областной организации ОСВОД.