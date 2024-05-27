Рыбак утонул в Петриковском районе при опрокидывании лодки

Работники Петриковской спасательной станции ОСВОД 25 мая извлекли из озера (старое русло реки Птичь) тело мужчины 1964 года рождения. На рыбаке не было спасательного жилета. Он найден в 10 м от берега, был в сапогах.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительной информации, трагедия произошла из-за опрокидывания лодки при рыбной ловле.
«Спасательный жилет — обязательный атрибут при рыбалке с лодки. Следует помнить, что падение в холодную воду приводит, как правило, к трагическим последствиям. Кроме того, стоит помнить, что рыбалка в состоянии алкогольного опьянения также зачастую заканчивается несчастными случаями. Будьте осторожны на воде!», — напомнили в областной организации ОСВОД.