В Волгограде потушили пожар в жилом комплексе URBN

Сотрудники пожарной части оперативно прибыли на место ЧП и приступили к тушению здания. В 12.30 горение было локализовано, а спустя 10 минут пожар был полностью потушен.
Погибших и пострадавших нет, причина возникновения возгорания выясняется.
По словам пожарных, причиной появления черных клубов дыма, которые встревожили горожан, стало возгорание фасада строящейся высотки на ул. Профсоюзной.
Сотрудники пожарной части оперативно прибыли на место ЧП и приступили к тушению здания. В 12.30 горение было локализовано, а спустя 10 минут пожар был полностью потушен.
Погибших и пострадавших нет, причина возникновения возгорания выясняется.