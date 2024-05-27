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В Волгограде потушили пожар в жилом комплексе URBN

По словам пожарных, причиной появления черных клубов дыма, которые встревожили горожан, стало возгорание фасада строящейся высотки на ул. Профсоюзной.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в ЖК «Урбн» поступило в 12.15.

Сотрудники пожарной части оперативно прибыли на место ЧП и приступили к тушению здания. В 12.30 горение было локализовано, а спустя 10 минут пожар был полностью потушен.

Погибших и пострадавших нет, причина возникновения возгорания выясняется.

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