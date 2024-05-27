Младенец в Крыму не получает жизненно важного лекарства — начата проверка

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости Крым. Минздрав Крыма проверят на предмет отсутствия закупок жизненно важного лекарства для младенца в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.