Младенец в Крыму не получает жизненно важного лекарства — начата проверка

«В социальных сетях распространено видеообращение жительницы региона о сложностях в получении жизненно важного лекарства, необходимого ее девятимесячному ребенку в связи с прекращением его закупок», — говорится в сообщении.
Следком Крыма и Севастополя уточняет, что, по поручению руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева организована процессуальная проверка в следственном отделе по Центральному району города Симферополя.
Следователи должны установить обстоятельства возможного прекращения закупок лекарства и организации его замещения иными медицинскими препаратами.
«По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц Министерства здравоохранения Республики Крым и принято процессуальное решение», — поясняют в ведомстве.
В прокуратуре Крыма также организована проверка.
«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными должностными лицами регионального министерства здравоохранения требований законодательства при обеспечении льготных категорий граждан положенными им лекарственными препаратами. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер реагирования», — отметили в ведомстве.
Ранее экс-министр здравоохранения республики Константин Скорупский заявлял, что Минздравом РК закуплено 955 наименований медицинских препаратов из 1100 запланированных для льготных категорий граждан.