В Перми полиция начала проверку после видео с дракой при детях

ПЕРМЬ, 27 мая — РИА Новости. Полиция начала проверку после появления видео, где двое пермяков дерутся при детях, по предварительным данным, в разгаре потасовки один из мужчин хотел ударить оппонента, но угодил по ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД РФ.
«В ходе мониторинга социальных сетей 27 мая было выявлено видео, на котором запечатлен конфликт между двумя мужчинами. По предварительной информации, в ходе потасовки один из участников наносит удар оппоненту, на руках которого был ребенок, и предположительно попадает по малолетнему», — рассказали в региональном управлении.
В ведомстве уточнили, что в отделе полиции Мотовилихинского района Перми по данному факту зарегистрирован материал, проводится проверка. Сотрудники МВД устанавливают личности участников инцидента.