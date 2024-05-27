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В Перми полиция начала проверку после видео с дракой при детях

ГУМВД: полиция начала проверку после видео, где двое пермяков дерутся при детях.

ПЕРМЬ, 27 мая — РИА Новости. Полиция начала проверку после появления видео, где двое пермяков дерутся при детях, по предварительным данным, в разгаре потасовки один из мужчин хотел ударить оппонента, но угодил по ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД РФ.

«В ходе мониторинга социальных сетей 27 мая было выявлено видео, на котором запечатлен конфликт между двумя мужчинами. По предварительной информации, в ходе потасовки один из участников наносит удар оппоненту, на руках которого был ребенок, и предположительно попадает по малолетнему», — рассказали в региональном управлении.

В ведомстве уточнили, что в отделе полиции Мотовилихинского района Перми по данному факту зарегистрирован материал, проводится проверка. Сотрудники МВД устанавливают личности участников инцидента.