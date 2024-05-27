В Перми полиция начала проверку после видео с дракой при детях

«В ходе мониторинга социальных сетей 27 мая было выявлено видео, на котором запечатлен конфликт между двумя мужчинами. По предварительной информации, в ходе потасовки один из участников наносит удар оппоненту, на руках которого был ребенок, и предположительно попадает по малолетнему», — рассказали в региональном управлении.