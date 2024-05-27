Мосгорсуд оставил в СИЗО предполагаемого взяткодателя по делу замглавы МО Иванова

Защита просила отпустить бизнесмена под домашний арест или избрать запрет определенных действий, так как в деле нет сведений, подтверждающих вину их подзащитного. Представители следствия и прокуратуры выступили против смягчения меры пресечения. «Фомин регулярно выезжает за границу и имеет там множество знакомых, которые могут помочь ему скрыться», — сказал представитель СК. Как отметил прокурор, материалы оперативно-разыскных мероприятий подтверждают причастность обвиняемого к преступлению.