Мосгорсуд оставил в СИЗО предполагаемого взяткодателя по делу замглавы МО Иванова

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты обвиняемого и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения», — сказано в решении суда.
Защита просила отпустить бизнесмена под домашний арест или избрать запрет определенных действий, так как в деле нет сведений, подтверждающих вину их подзащитного. Представители следствия и прокуратуры выступили против смягчения меры пресечения. «Фомин регулярно выезжает за границу и имеет там множество знакомых, которые могут помочь ему скрыться», — сказал представитель СК. Как отметил прокурор, материалы оперативно-разыскных мероприятий подтверждают причастность обвиняемого к преступлению.
По версии следствия, Фoмин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, оказал ему услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией зданий. Кроме этого, Фoмин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. Ранее сообщалось, что Фомин дал показания на Иванова.
Басманный суд Москвы 24 апреля арестовал Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По этому же делу был также арестованы бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. Счета и активы всех фигурантов дела арестованы в рамках обеспечительных мер.
Иванов занимает пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. В настоящее время он отстранен от исполнения обязанностей. По вменяемой статье ему грозит до 15 лет колонии.