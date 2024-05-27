Первоклассника на велосипеде сбили в Актобе

Водитель автомашины Toyota при выезде со двора дома, двигаясь в жилой зоне, не уступил дорогу велосипедисту и сбил его. В результате ДТП первоклассник госпитализирован в медицинское учреждение.
— Водителям автомобилей, которые выезжают со двора, нужно быть готовыми к тому, что мимо вашего автомобиля по тротуару проедет велосипедист. Стоит отметить, что велосипедист быстрее пешехода, так как двигается со скоростью примерно 20−30 км/ч. Особенно это актуально тогда, когда приходится выезжать из двора между стенами двух соседних домов или через арку. В таких случаях, шансы заметить велосипедиста заранее минимальны, а точнее даже равны нулю, — пояснили в полиции.
В области проходит акция «Внимание — дети!», сотрудники проводят профилактические встречи с учащимися, рассказывают о безопасном поведении на дорогах.