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В Туапсе похоронят погибшего на СВО наводчика

В ходе спецоперации при выполнении боевой задачи погиб житель Туапсе Андрей Стешенко. Как сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем Telegram-канале, погибший рядовой служил наводчиком.

Военнослужащий родился в Нижневартовске. Но его семья живет в Туапсе.

«Выражаю искренние соболезнования близким Героя. Вечная слава и вечная память», — написал глава района.