В Туапсе похоронят погибшего на СВО наводчика

Военнослужащий родился в Нижневартовске. Но его семья живет в Туапсе.
«Выражаю искренние соболезнования близким Героя. Вечная слава и вечная память», — написал глава района.
В ходе спецоперации при выполнении боевой задачи погиб житель Туапсе Андрей Стешенко. Как сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем Telegram-канале, погибший рядовой служил наводчиком.
Военнослужащий родился в Нижневартовске. Но его семья живет в Туапсе.
«Выражаю искренние соболезнования близким Героя. Вечная слава и вечная память», — написал глава района.