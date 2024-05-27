Женщина и ребенок погибли в аварии с фурой в Воронежской области, ранены еще 5 человек

В Павловском районе Воронежской области на 665 км трассы М-4 «Дон» погибли 40-летняя женщина и 13-летний ребенок, сообщает региональное ГУ МВД. Автомобиль Volkswagen Caddy, в котором они ехали, врезался в остановившийся на обочине грузовик Scania с полуприцепом. Пострадали также 38-летний водитель Volkswagen и четверо несовершеннолетних пассажиров — их доставили в больницу.
Авария произошла около 11:50. По предварительным данным, водитель Caddy не справился с управлением. Водитель большегруза остановился на обочине, чтобы заменить колесо.
— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, — заявили в полиции.
РИА «Воронеж» ранее писало о ДТП в Левобережном районе областного центра, где утром 26 мая погиб 18-летний водитель автомобиля Toyota Corolla. Машина на большой скорости вылетела с дороги на газон и врезалась в дерево. Молодой человек от полученных травм умер в больнице, не приходя в сознание.