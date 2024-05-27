Женщина и ребенок погибли в аварии с фурой в Воронежской области, ранены еще 5 человек

РИА «Воронеж» ранее писало о ДТП в Левобережном районе областного центра, где утром 26 мая погиб 18-летний водитель автомобиля Toyota Corolla. Машина на большой скорости вылетела с дороги на газон и врезалась в дерево. Молодой человек от полученных травм умер в больнице, не приходя в сознание.