В Пермском крае простились с погибшим в СВО инженером компании «ЛУКОЙЛ»

Александровский округ Пермского края скорбит о погибшем в ходе СВО 38-летнем герое-земляке Морозове Андрее Петровиче. Он родился в многодетной семье, выучился на юриста, а затем работал инженером в компании «ЛУКОЙЛ». В зону спецоперации попал по частичной мобилизации. За время прохождения военной службы его наградили медалью «За отвагу» и Орденом Мужества (посмертно).