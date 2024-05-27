В Пермском крае простились с погибшим в СВО инженером компании «ЛУКОЙЛ»

Александровский округ Пермского края скорбит о погибшем в ходе СВО 38-летнем герое-земляке Морозове Андрее Петровиче. Он родился в многодетной семье, выучился на юриста, а затем работал инженером в компании «ЛУКОЙЛ». В зону спецоперации попал по частичной мобилизации. За время прохождения военной службы его наградили медалью «За отвагу» и Орденом Мужества (посмертно).
Андрей Морозов родился 30 октября 1985 года в Яйве, рос в многодетной семье. Окончил школу № 33, затем поступил в Березниковское ПТУ на специальность «Электрогазосварщик». В 2004 году Андрея призвали на срочную службу, служил кинологом в спецназе.
После армии Андрей Петрович жил, работал и учился в Перми. Заочно получил высшее юридическое образование. Работал слесарем КИПиА, затем инженером на одном из предприятий компании «ЛУКОЙЛ».
Осенью 2022 года Андрея Морозова призван по частичной мобилизации на военную службу, проходил службу в зоне СВО рядовым стрелкового батальона. За образцовое выполнение воинского долга его наградили медалью «За отвагу» и Орденом Мужества (посмертно). Героически погиб при выполнении боевого задания 2 мая 2024 года.
Администрация Александровского муниципального округа выражает родным и близким глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой.
«Вечная слава и низкий поклон нашему герою! Светлая память патриоту, воину, солдату своего Отечества!», — говорится в некрологе.
В Комитете семей воинов Отечества Пермского края создали чат в мессенджере Telegram для семей погибших в СВО участников боевых действий. Чат работает для обмена информацией, общения, приглашения на мероприятия и помощи.