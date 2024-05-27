В Краснодаре 27 мая загорелась парикмахерская

Сообщение о возгорании парикмахерской на улице Коммунаров поступило диспетчеру в 14:03. Через минуту на место происшествия выехали спасатели. В 14.10 установили площадь возгорания — она составила 40 квадратных метров. В 14.17 пожар удалось локализовать, в 14.20 ликвидировать открытое горение.