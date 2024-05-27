В Краснодаре 27 мая загорелась парикмахерская, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Сообщение о возгорании парикмахерской на улице Коммунаров поступило диспетчеру в 14:03. Через минуту на место происшествия выехали спасатели. В 14.10 установили площадь возгорания — она составила 40 квадратных метров. В 14.17 пожар удалось локализовать, в 14.20 ликвидировать открытое горение.
Полностью ликвидировали последствия пожара в 14.39. Погибших и пострадавших нет.
Пожар тушили 12 человек личного состава и пять единиц техники.
Ранее мы сообщали, что в Сочи сотрудники МЧС больше часа тушили пожар на площади 150 кв. метров. Деревянный дом загорелся в селе Раздольном на улице Саят Нова 23 мая.