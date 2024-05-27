36-летний волгоградец перевел аферистам 2 млн рублей

Волгоградская полиция разыскивает телефонных аферистов, которые обманули 36-летнего жителя Клетского района на 2 миллиона рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, мужчине позвонили неизвестные, представившиеся работниками финансового мониторинга и сотрудниками правоохранительных ведомств.