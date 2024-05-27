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36-летний волгоградец перевел аферистам 2 млн рублей

Полиция Волгограда разыскивает аферистов, обманувших мужчину на 2 млн.

Волгоградская полиция разыскивает телефонных аферистов, которые обманули 36-летнего жителя Клетского района на 2 миллиона рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, мужчине позвонили неизвестные, представившиеся работниками финансового мониторинга и сотрудниками правоохранительных ведомств.

Они убедили потерпевшего, что на его счет оформляются кредиты и списываются большие суммы денег.

— Чтобы предотвратить банковскую операцию, злоумышленники убедили потерпевшего оформить онлайн кредит и перечислить сбережения на якобы «безопасные счета», — уточнили в полиции региона.

Полиция предупреждает волгоградцев о телефонных мошенниках.