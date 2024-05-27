«РВК-Воронеж» назвал примерные сроки устранения аварии в Северном микрорайоне

Специалисты «РВК-Воронеж» продолжают устранять повреждение на водопроводной линии диаметром 700 мм в Северном микрорайоне по адресу: улица Новгородская, 125. По прогнозам предприятия, аварийную ситуацию получится устранить к 21:00 сегодня, 27 мая, сообщили в пресс-службе водоканала. Как пояснили ранее в организации, получивший повреждение магистральный водовод обеспечивает водой большую часть домов в микрорайоне.
— Чтобы ускорить ремонтные работы, специалисты вырезают «окно» на водоводе, чтобы его осушить. Параллельно они откачивают воду из котлована. Затем бригада приступит к сварочным работам и откроет задвижки, — рассказали в «РВК-Воронеж».
Работы по ликвидации коммунальной аварии начались минувшей ночью. Изначально на время ремонта холодное водоснабжение отключено в квартале, ограниченном улицами: Ясный проезд, Солнечная, Хользунова, Антонова-Овсеенко, 45-й Стрелковой Дивизии и Новгородская. Позже дополнительно отключили воду в квартале, ограниченном улицами: Солнечная, Машиностроителей, Загородная, проспект Труда и Текстильщиков.
В связи с работами организован подвоз воды. Машина с питьевой водой переехала на улицу Новгородскую, 125. РИА «Воронеж» писало, что по тому же адресу можно набрать и техническую воду.