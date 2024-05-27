«РВК-Воронеж» назвал примерные сроки устранения аварии в Северном микрорайоне

Специалисты «РВК-Воронеж» продолжают устранять повреждение на водопроводной линии диаметром 700 мм в Северном микрорайоне по адресу: улица Новгородская, 125. По прогнозам предприятия, аварийную ситуацию получится устранить к 21:00 сегодня, 27 мая, сообщили в пресс-службе водоканала. Как пояснили ранее в организации, получивший повреждение магистральный водовод обеспечивает водой большую часть домов в микрорайоне.