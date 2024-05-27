Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании неработающих «американских горок» в парке Дружбы поступило в 14:20. По прибытии пожарные установили, что горят сиденья аттракциона. Огнем была охвачена площадь 10 кв. м.
В 14:34 силами 8 человек при помощи 2 единиц техники пожар был потушен. Пострадавших нет.
Напомним, две недели назад, 13 мая, суд обязал владельцев «американских горок» выплатить мэрии 23 млн рублей — в такую сумму самарский арбитраж оценил необоснованное обогащение за пользование землей под неработающим аттракционом за период с 1 февраля 2009 года по 31 мая 2022 года. Чиновники просили в несколько раз больше — 96,4 млн рублей.