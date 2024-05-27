Напомним, две недели назад, 13 мая, суд обязал владельцев «американских горок» выплатить мэрии 23 млн рублей — в такую сумму самарский арбитраж оценил необоснованное обогащение за пользование землей под неработающим аттракционом за период с 1 февраля 2009 года по 31 мая 2022 года. Чиновники просили в несколько раз больше — 96,4 млн рублей.