По делу Бишимбаева и Байжанова поступила апелляционная жалоба

Согласно данным, апелляционная жалоба была подана сегодня, 27 мая. Как сообщил корреспонденту NUR.KZ адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев, жалоба была подана именно его стороной через судебный кабинет.
Напомним, суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.
В результате суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК («Укрывательство»). Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.
Сам осужденный отреагировал на приговор — он спросил, за что ему дали 4 года и заявил, что «осудили невиновного человека».