Уровень воды в Иртыше в Омске начал снижаться

За сутки он снизился на 2 сантиметра.
Примерно такого же уровня Иртыш в Омске достигал 22 мая — 306 сантиметров. Из-за его разлива подтопленной оказалась набережная в центре городе.
У села Усть-Ишим Иртыш отступил за сутки на 5 сантиметров, у посёлка Черлак на 6 сантиметров, а у Тевриза на один.
В то же время в районе Тары уровень воды в Иртыше продолжает расти. Утром понедельника он составлял 558 сантиметров (+5 сантиметров за сутки). Напомним, что в Таре недавно также ввели режим ЧС, чтобы местные жители, пострадавшие от паводка получили компенсацию.
Отметим, что уровень воды в реках Ишим у села Орехова и Тара около Муромцева, по данным Обь-Иртышского УГМС, также снижается.