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Уровень воды в Иртыше в Омске начал снижаться

По данным на восемь утра понедельника, 27 мая, уровень воды в Омске составил 308 сантиметров.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 88% 753 мм рт. ст. +22°
Источник: МК.RU Омск

За сутки он снизился на 2 сантиметра.

Примерно такого же уровня Иртыш в Омске достигал 22 мая — 306 сантиметров. Из-за его разлива подтопленной оказалась набережная в центре городе.

У села Усть-Ишим Иртыш отступил за сутки на 5 сантиметров, у посёлка Черлак на 6 сантиметров, а у Тевриза на один.

В то же время в районе Тары уровень воды в Иртыше продолжает расти. Утром понедельника он составлял 558 сантиметров (+5 сантиметров за сутки). Напомним, что в Таре недавно также ввели режим ЧС, чтобы местные жители, пострадавшие от паводка получили компенсацию.

Отметим, что уровень воды в реках Ишим у села Орехова и Тара около Муромцева, по данным Обь-Иртышского УГМС, также снижается.