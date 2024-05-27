Уровень воды в Иртыше в Омске начал снижаться

В то же время в районе Тары уровень воды в Иртыше продолжает расти. Утром понедельника он составлял 558 сантиметров (+5 сантиметров за сутки). Напомним, что в Таре недавно также ввели режим ЧС, чтобы местные жители, пострадавшие от паводка получили компенсацию.