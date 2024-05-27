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Водитель перевернувшегося в Алматинской области автобуса арестован — он вез людей без прав

Владельца компании-перевозчика арестовали.

Источник: акимат Алматинской области

АЛМАТЫ, 27 мая — Sputnik. Водителя автобуса, который перевернулся в Алматинской области, арестовали за то, что он перевозил туристов без прав, сообщили в региональном департаменте полиции.

Владельцу компании-перевозчика «за передачу управления транспортом лицу, лишенному прав», придется выплатить крупный штраф, отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус, перевозивший туристов, опрокинулся на трассе, соединяющей Кегенский и Енбекшиказахский районы Алматинской области.

По данным акимата, в автобусе находилось 37 человек.

«В Кегенскую районную больницу доставлено 5 человек, в Жалагашскую районную больницу 4 человека и 4 человека в село Шелек. К счастью, человеческих потерь нет», — подчеркивалось в сообщении.

Акимат также акцентировал внимание на том, что точную причину аварии пока не установили, а состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, подчеркнули в акимате.