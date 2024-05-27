Подозреваемого в ограблении магазина в Костанае вычислили по отпечатку пальца

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За совершение хищения, с угрозой применения насилия, ему грозит до семи лет лишения свободы, с конфискацией имущества.
«Его отпечатки ранее были внесены в базу данных АДИС “Папилон”. По факту разбоя в настоящее время проводится досудебное расследование», — рассказал криминалист Южного отдела полиции УП г. Костаная Данияр Нурканов.
Отмечается, что система «Папилон» обеспечивает максимальную автоматизацию всех процессов ввода, обработки, сравнения, хранения и передачи дактилоскопической информации.