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Подозреваемого в ограблении магазина в Костанае вычислили по отпечатку пальца

Вечером 17 мая в одном из магазинов областного центра неустановленное лицо, угрожая ножом продавцу, открыто похитило 15 тыс. тенге. Злоумышленника определили по отпечатку с указательного пальца, изъятого с прилавка магазина, сообщает Zakon.kz.

Источник: пресс-служба ДП Костанайской области

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За совершение хищения, с угрозой применения насилия, ему грозит до семи лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

«Его отпечатки ранее были внесены в базу данных АДИС “Папилон”. По факту разбоя в настоящее время проводится досудебное расследование», — рассказал криминалист Южного отдела полиции УП г. Костаная Данияр Нурканов.

Отмечается, что система «Папилон» обеспечивает максимальную автоматизацию всех процессов ввода, обработки, сравнения, хранения и передачи дактилоскопической информации.